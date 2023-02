SAN BENEDETTO DEL TRONTO -Il Sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo, in una nota, annuncia che chiederà alle autorità competenti di non abbattere l’autofono del Molo Sud.

“Appresa le decisione dell’autorità portuale di procedere alla demolizione del nautofono posto alla punta del molo sud, mi sono messo in contatto con le autorità preposte per chiedere collaborazione affinché il Comune possa adoperarsi per salvaguardare questo impianto che resta pur sempre legato alla tradizione marinara e costituisce un riferimento simbolico per la memoria collettiva di San Benedetto.

Nelle prossime ore formalizzerò questa richiesta che, pur non entrando nel merito delle ragioni di sicurezza che hanno portato a prendere questa decisione, è volta a preservare una testimonianza preziosa della storia di questa città.”