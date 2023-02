MARONE 6 È quasi sempre insicuro quando ha la palla tra i piedi, rischia il pasticcio sul pressing di Moscati. Non subisce tiri in porta.

VISCARDI 6 Non è la sua miglior partita, soprattutto in fase offensiva, ma la sua intensità si lascia apprezzare come al solito. Potrebbe essere più preciso nei cross.

KARKALIS 6,5 Dà sicurezza al reparto, sfruttando al meglio le sue qualità tecniche non comuni per un difensore. I cremisi creano davvero poco in fase offensiva, ma quando serve lui c’è. All’80’ chiude un contropiede pericolosissimo dopo una palla persa dalla Samb sugli sviluppi di un calcio d’angolo a favore.

ZAFFAGNINI 6 Solido in marcatura, talvolta trema in fase di impostazione. Contiene gli attaccanti cremisi, per la verità poco incisivi.

MAUTHE 6 Ammonito nel primo tempo per via di una trattenuta prolungata su Lattanzi, non si lascia schiacciare dal peso del giallo e offre comunque una buona prestazione.

ALBONI 6 Schierato nel ruolo di mezzala destra, sembra patire un po’ la posizione a lui poco congeniale. Tende a defilarsi verso destra, zona del campo dove è evidentemente più a suo agio: nel complesso, la sua è una prova sufficiente. Romandini lo sostituisce con Feliz.

ANGIULLI 6,5 Subito pericoloso su una punizione dal limite, che Gagliardini ferma sulla linea. I lanci migliori partono dai suoi piedi, è l’unico che riesce a cambiare campo per dare velocità alla manovra.

FAVO 6 Tenta di sorprendere Gagliardini con un destro da fuori, che finisce alto alla fine del primo tempo. Per il resto del match si limita al compitino, prima di essere sostituito da Lulli.

VITA 6 Il suo voto è la media tra la sua ottima prestazione in fase di costruzione della manovra offensiva, e le troppe conclusioni sbagliate. Il palo colpito da 2 passi, a tu per tu con il portiere cremisi, alla fine del secondo tempo è un errore molto grave, che sarebbe potuto costar caro ai rossoblù. Fortunatamente, ci ha pensato Tassi a togliere il peso del gol mangiato dalle spalle del compagno col numero 11.

MARRAS 6 Il suo sinistro, ormai si sa, ha una sensibilità fuori dal comune per la categoria. Quest’oggi si è forse fidato troppo dell’altra sua specialità, il dribbling.

TORROMINO 5 Gioca da fermo, al centro dell’attacco, senza abbassarsi per ricevere palla e gestire la manovra offensiva. Dopoo 55 minuti lascia il posto a Cardella, molto più brillante dell’ex Crotone.

Dalla panchina

FELIZ 6 Fisicamente più dotato dell’oggi titolare Alboni, è però più macchinoso.

CARDELLA 6,5 Colpisce la traversa con un bel mancino al volo – anche se in posizione di offside – poi si divora il gol del vantaggio, a 5′ dalla fine, impattando male il pallone di testa da ottima posizione. Compensa l’errore servendo a Tassi la palla dell’1-o.

LULLI 6 Non è ancora al top, ma non si risparmia: lotta, conquista palloni e pennella un gran cross per Cardella (poi sciupato dal 7).

DEL MORO 6 Il giovane rossoblù, messo in campo nei minuti finali, tocca pochi palloni.

TASSI 7 Torna in campo dopo 2 mesi, tocca un pallone e lo mette in porta regalando ai suoi una vittoria sofferta: come cantava Sfera, “entro, spacco, esco, ciao”.

ROMANDINI-MANONI 6 Chiedere di più in un momento come questo è difficile: molti dei giocatori più importanti restano puntualmente fuori dai titolari (per scelta tecnica?), la società, come ha dichiarato lo stesso Romandini “c’è ma non si vede”, sull’argomento compensi tutto tace. Certo, la squadra gioca con una manovra lenta e prevedibile e le azioni offensive sono spesso concluse male, ma la Samb quest’oggi ha meritato una vittoria che era tutt’altro che scontata anche per via della squalifica di Mister Manoni, sostituito egregiamente dal vice allenatore originario proprio di San Benedetto