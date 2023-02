MONTEPRANDONE – Settima giornata di ritorno ed è un derby per l’Handball Club Monteprandone. Tappa a Chiaravalle, sabato 18 febbraio alle 18. Gara difficilissima, peggio: proibitiva, contro la quarta forza del girone B di Serie A2. Tanto più che i verdi la avvicinano in assoluta emergenza: il terzino Forlini sconterà l’ultima delle due giornate di squalifica rimediate a Parma due turni fa e poi ci sono quattro-cinque giocatori influenzati. Insomma, anche stavolta settimana complicata per coach Andrea Vultaggio.

L’ultima gara, contro i Lions Teramo, ha ridato slancio all’HC, tornata prepotentemente in corsa per la salvezza. Ma a questo punto della stagione per Monteprandone i margini di errore sono ridottissimi. A Chiaravalle servirà un’impresa per invertire il pronostico.