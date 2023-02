FERMO – Si è svolta nella palestra Coni di Fermo la prima riunione pugilistica regionale del 2023, aperta dal Presidente Luciano Romanella che ha ricordato i grandi successi marchigiani dell’anno appena trascorso in ambito europeo, con la campionessa di Pesaro Valentina Marra e nazionale, con l’osimano Charly Metonyekpon e l’anconetano Mattia Occhinero, senza trascurare il bronzo agli Assoluti 2022 del sambenedettese Emanuele Ansalone e il terzo posto alla Coppa Italia per i Cangurini del settore giovanile Francesco Salvi di San Benedetto e Luca di Laora della Feretrana di Mercatale di Sassocorvaro.

È stata una kermesse di tutto rispetto, quella fermana, aperta dagli atleti più giovani in gara, gli allievi Simone Giudici della Nuova Pugilistica S22 di San Benedetto e Mattia Cosimi della Nike Fermo. Due coraggiosi guerrieri di neanche dodici anni che si sono confrontati in una boxe di tocco da tre riprese da un minuto. Il sambenedettese, accompagnato dalla responsabile del settore giovanile Francesca Pignati, ha avuto la meglio sull’esordiente Cosimi, che si è rivelato comunque un avversario impegnativo con un incisivo diretto destro. In tutto sono stati disputati undici match di livello in questa prima riunione organizzata dall’Asd Nike Fermo, fra i quali due femminili dove si è fatta notare la giovane di casa Martina Ascione che ha perso, ma con onore, contro la romana Gaia Lorizio.

Ivano Zerulo della Boxing Academy di Loreto ha dato invece a tutti una lezione di cuore, ardimento e forza d’animo – che sono i capisaldi di questo sport – fronteggiando con fiero coraggio l’ascolano Alessandro Fiorentini dell’Ascoli Boxe, fisicamente più alto e dotato di eccezionale e chirurgica rapidità di esecuzione dei colpi. Star della serata Elia Gironelli, sempre della Boxing Academy di Loreto, che ha fatto emozionare la numerosa platea degli spettatori in un duello all’ultimo sangue conclusosi con un pareggio ad un soffio dalla vittoria con il noto e valevole pugile di grande esperienza Albert Portuondo Alvarez della Phoenix boxe, armato di un micidiale e pericolosissimo montante sinistro.

Lo staff tecnico della riunione era composto dai giudici Sauro Di Clementi, Elisa Pecorari, Fabrizio Longarini, Musangu Ngeleka, dal medico di servizio Massimo Di Battista, dal Commissario di Riunione Gabriele Fradeani, dall’Addetto al cronometraggio David Rocco dallo Speaker Giuseppino Vesprini e dal Presidio Sanitario della Croce Verde di Fermo.