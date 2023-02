SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultimi allenamenti di rifinitura per la Infoservice Sambenedettese Basket in vista della gara contro Wispone Taurus Jesi, in programma per domenica 19 febbraio alle 18 presso il Palazzetto “B. Speca”.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato il classe 2006 Morgan Del Zompo.

Del Zompo: “Giocare in prima squadra sicuramente è un percorso di crescita, ho imparato nuovi schemi e mi sento cresciuto. Sto disputando anche i campionati Under 17 ed Eccellenza e li sto affrontando in modo diverso quasi come un giocatore di esperienza. La Serie C Gold è un campionato di alto livello, ha dei giocatori di grande spessore ed è una competizione complessa. Jesi? È una squadra molto simile a noi, dovremo affrontare la gara con molta motivazione e l’aiuto del pubblico ci sarà utile”.