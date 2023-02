SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Autorità di Sistema Portuale – ADSP del Mar Adriatico Centrale ha comunicato al Comune che, nella giornata di mercoledì 22 febbraio, la ditta incaricata dalla stessa Autorità procederà alla demolizione dell’impianto situato alla punta del molo sud preposto alla segnalazione acustica in caso di nebbia.

La decisione è stata presa a seguito delle indicazioni ricevute dall’ente responsabile della struttura, Marifari Venezia della Marina Militare, circa il suo forte ammaloramento.

A cura del Comune è prevista solo l’emissione di un’ordinanza che, per la durata dei lavori, interdirà l’accesso ai non addetti nell’area di cantiere, ovvero gli ultimi metri della passeggiata del molo sud.