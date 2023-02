SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le parole di Manolo Manoni, allenatore rossoblù, alla vigilia di Samb-Tolentino: «Domani abbiamo una gara molto importante, per dare continuità soprattutto a quello spirito di gruppo, a quel sacrificio che stiamo trovando nelle ultime settimane. È una gara determinante per guadagnarci rispetto e forza: avremo sicuramente un avversario che verrà qua per fare la partita della vita, cercheremo di portare a casa il massimo. Domani dovremo essere intelligenti e soprattutto vogliosi e determinati di portare a casa la posta piena. Dovremo stare attenti alla loro freschezza, sono una squadra di gamba, che va molto, che sta dando l’anima per raggiungere la salvezza. Saranno sicuramente attentissimi a livello motivazionale, giocare a San Benedetto ti fa dare quel qualcosa in più. Domani la Samb deve essere una squadra vera, sotto tanti punti di vista e cercare di far tutto con pazienza per portare a casa il risultato. Formazione? Ci può stare qualche scelta diversa rispetto a domenica scorsa, ma chi scende in campo deve avere lo spirito di gruppo, per mettersi a disposizione. Infermeria? Stanno recuperando Conson e Proia, nelle prossime settimane torneranno in gruppo, Luzzetti è ancora fuori così come Guerrieri. Abbiamo una rosa ampia, tutti possono dare il loro contributo. Sto vedendo una squadra consapevole di quel che vuole fare».