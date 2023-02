SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sfida casalinga per la Samb che affronterà sabato 18 febbraio alle ore 14.30 allo Stadio “Riviera delle Palme” il Tolentino.

Lo scorso anno i cremisi hanno partecipato al Campionato di Serie D Girone F ed hanno concluso al terzo posto con 56 punti. Inoltre la formazione, era allenata da mister Mosconi attualmente al Fano, e ha incontrato proprio i rossoblu in semifinale che hanno avuto la meglio vincendo per 0-1 con un gol di Lisi.

Nel campionato in corso la formazione di Zannini, subentrato a Mattoni, è posizionata all’ultimo posto a 16 punti.

I risultati ottenuti fino ad oggi sono i seguenti: 3 vittorie, 7 pareggi e sono ben 12 le sconfitte incassate giunti alla 23^ giornata.

Sono 12 i gol segnati e 18 quelli subiti e con queste statistiche il Tolentino è la seconda peggior difesa, dopo il Trastevere (32 gol subiti), ed è il terzo peggior attacco del girone. Inoltre il Tolentino non vince da ben 7 gare, quando vinse in trasferta per 1-2 contro il Trastevere. Prima di questa vittoria non vinceva dal 28 settembre quando la squadra, allenata ancora da Mattoni, portò a casa i tre punti contro il Matese per 1-3.

Giocatori da tenere d’occhio: Domenico Vitiello, attaccante classe 96′. Attualmente è il miglior marcatore dei cremisi con 6 gol realizzati. Le sue reti hanno portato soltanto 7 punti: due vittorie contro Matese, siglando una doppietta, e Trastevere, e un pareggio con la Vastese.

Una sfida che i rossoblu non devono sottovalutare vista l’attuale posizione degli avversari in cerca dei tre punti per rilanciarsi verso la zona play-out. D’altro canto la formazione di Manoni dovrà essere autore di una grande prestazione e portare a casa la vittoria per uscire dalla zona play-out.