SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un omaggio alla memoria della Professoressa Rosa Maria Badalini attraverso un’esposizione di costumi di Carnevale. Le sue creazioni, in stile Carnevale di Venezia, sono state presentate sabato 11 febbraio, presso l’Accademia Risorgimento di San Benedetto. Martedì 14 febbraio, la mostra è stata aperta agli studenti della scuola.

Parole di ringraziamento da parte della famiglia Badalini. La nipote Alessandra racconta: “Commossa per la grande ed entusiasta partecipazione di pubblico e per l’affetto dimostrato a mia zia come persona e come artista, desidero ringraziare l’Associazione Scintille che ha voluto omaggiarne la memoria, l’Accademia Risorgimento che ha ospitato l’evento in una location storica e suggestiva, l’Avvocato Giorgio Mataloloni che con il suo intervento ha inaugurato la mostra, Annalisa Zambon e Maria Trizio voce recitante. In particolar modo ringrazio Claudia Cundari che con grande cura e maestria si è occupata dell’allestimento. Un abbraccio a tutti coloro che hanno collaborato e si sono adoperati per la buona riuscita della manifestazione”.

Il terzo e ultimo appuntamento è fissato a domenica 19 febbraio. Dalle ore 17, le maschere di Rosa Maria Badalini si animeranno in una rievocazione del carnevale veneziano. Ad accompagnare la suggestiva rappresentazione saranno le voci narranti di Roberto Basati, Simone Cameli e Maria Trizio. Sarà presente una rappresentanza del gruppo Danze Storiche R.O.I.F.