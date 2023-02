MACERATA – Vincita record al Superenalotto, alcune schedine della bacheca dei sistemi in grado di centrare lo storico 6 da 371 milioni di euro sono state giocate ancora nelle Marche, più precisamente in provincia di Macerata e Fermo. Il montepremi è stato infatti diviso in 90 schede, ciascuna del valore di 4,1 milioni di euro: cinque di queste sono state giocate a Montecassiano (MC), una invece è stata giocata a Montegranaro (FM). Quella di ieri, giovedì 16 febbraio, è stata la vincita più alta della storia del gioco, con il jackpot più alto al mondo.