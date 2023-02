SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel pomeriggio l’Amministrrazione Comunale ha incontrato il direttore territoriale di Rete Ferroviaria Italiana. E’ stato raggiunto un accordo nel quale entrambe le parti si impegnano a trovare i fondi necessari per la realizzazione dell’intervento. A diffondere la notizia è la stessa Amministrazione Comunale in una nota:

“Procede il percorso sinergico tra il Comune e Rete Ferroviaria Italiana – RFI, società capofila del Polo Infrastrutture del gruppo FS Italiane, per la definizione dell’iter progettuale per la riqualificazione del sottopassaggio di via Mare.

Nel pomeriggio di giovedì 16 febbraio, il sindaco Antonio Spazzafumo, il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Capriotti e il consigliere comunale Gino Micozzi hanno incontrato il direttore territoriale ingegner Emilio Convertino e i tecnici di RFI per fare il punto sulla pianificazione dell’intervento.

L’incontro ha confermato l’intenzione delle parti di portare avanti uno sforzo coordinato finalizzato ad individuare linee di finanziamento adeguate a sostenere i costi per la riqualificazione dell’infrastruttura.

L’incontro si è concluso con l’impegno assunto da entrambe le parti a svolgere le valutazioni necessarie a determinare con precisione l’ammontare delle risorse necessarie.”