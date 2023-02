SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continuano gli allenamenti per la Infoservice Sambenedettese Basket, in vista della prossima gara contro Wispone Taurus Jesi, in programma per domenica 19 febbraio alle ore 18 presso il Palazzetto “B. Speca”.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato il classe 2002 Edoardo Veronesi.

Veronesi: “Affrontiamo una squadra fatta di tanti giovani come noi che vogliono crescere e lo abbiamo visto anche nella gara di andata. Hanno più punti di noi e speriamo di potercela giocare. Le mie prestazioni? Sto cercando di dare il meglio di me, non sempre ci riesco. Cerco di dare il mio contributo per la prima vittoria, stiamo lavorando e aspettiamo il primo risultato positivo”.