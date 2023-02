SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La “Torre sul Porto” della Sentina tra i luoghi più votati nel censimento 2022 dei Luoghi del Cuore del FAI. Segue la nota:

«La “Torre sul Porto” della Riserva Naturale Regionale Sentina è risultata ancora una volta tra i luoghi più votati delle Marche nel censimento dei Luoghi del Cuore promosso dal FAI (Fondo Ambiente Italiano) e da Intesa Sanpaolo. I risultati finali sono stati resi noti dal FAI nazionale nella mattina di giovedì 16 febbraio: ai voti raccolti online dal 12 maggio al 15 dicembre 2022 sul sito www.luoghidelcuore.it sono state sommate le firme sui moduli cartacei messi a disposizione dal FAI, raccolte grazie a una grande mobilitazione sul territorio piceno.

Sono 4402 i voti raccolti dalla “Torre sul Porto”, giunta al 4° posto nelle Marche (68° a livello nazionale): un risultato ancora più importante rispetto a quello ottenuto nel 2020 (quando i voti furono 2552) e che testimonia quanto sia vivo l’interesse dei giovani e dei cittadini intorno a questo bene storico, tra i più antichi presenti a San Benedetto del Tronto (risale infatti al 1543), e bisognoso di recupero, salvaguardia e valorizzazione. Oltre alla perdurante chiusura dell’edificio per inagibilità, e al blocco dei lavori avviati nell’attigua ex stalla per la realizzazione di un infopoint a servizio dei visitatori della Riserva e dei ragazzi delle scuole, infatti, c’è anche la forte erosione costiera della Riserva Sentina a minacciare questo bene, con il mare ormai giunto a pochi metri, come testimoniano le drammatiche foto che invadono i social a ogni mareggiata invernale. C’è molto da fare, quindi, per non correre il rischio di perdere questo bene per sempre.

Tante le realtà che hanno contribuito alla raccolta dei voti: studenti delle scuole superiori, giovani, adulti, attività commerciali, associazioni locali, società sportive, comitati di quartiere, parrocchie, visitatori della Riserva Sentina, nel corso di varie iniziative di raccolta voti che sono state promosse dal Gruppo FAI Giovani San Benedetto del Tronto lungo tutto il 2022. Forte è stata anche la mobilitazione sui social, con influencer, profili molto seguiti, ma anche utenti comuni, che hanno promosso la raccolta dei voti con foto, video, tag e link.

Il risultato ottenuto, superiore alla soglia minima di 2500 voti, consentirà all’ente proprietario o gestore del bene di partecipare, con un progetto specifico, al bando che verrà aperto in primavera dal FAI e da Intesa Sanpaolo per ottenere fondi rivolti al recupero o alla valorizzazione della “Torre sul Porto”. Un’opportunità davvero da non perdere per valorizzare questo bene così importante a livello storico, nonché affascinante a livello paesaggistico e ambientale, grazie al fatto di essere inserito all’interno della Riserva Sentina, un luogo che dal periodo della pandemia sta vivendo una riscoperta all’insegna di un turismo non più esclusivamente estivo e balneare, ma in grado di valorizzare anche le bellezze paesaggistiche e storiche che offrono San Benedetto del Tronto e il suo hinterland.

«Dal 2020 il Gruppo FAI Giovani di San Benedetto del Tronto – commenta il capogruppo Ilario Di Luca – porta avanti un percorso di sensibilizzazione rivolto a tutto il territorio, in particolare verso la “Torre sul Porto” della Riserva Sentina. Le numerose adesioni raccolte in questa campagna di votazione testimoniano l’interesse verso questo sito: grazie a tutte le persone e le realtà che hanno reso possibile giungere a questo risultato. È importante comprendere che solo con la partecipazione al bando di valorizzazione del FAI sarà possibile ottenere un eventuale contributo, affiancato da una compartecipazione degli enti locali».