SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comune di San Benedetto del Tronto ha pubblicato il bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un “Operaio muratore specializzato conduzione piattaforme lavoro mobili elevabili”.

Requisiti specifici per partecipare sono il possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo, dell’attestato di qualifica di operaio – muratore, dell’attestato di frequenza/abilitazione per “Conduzione dell’attrezzatura di lavoro per piattaforme mobili elevabili con stabilizzatori (PLE), dell’attestato di frequenza/abilitazione di “Addetto alla conduzione di gru per autocarro”.

Le domande vanno presentate entro il 17 marzo 2023.

Bando integrale e modello di domanda sono disponibili nel sito comunale ww.comunesbt.it (sezione “Concorsi”).