SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Arrestato 55enne per spaccio di cocaina: l’uomo, residente a Mosciano Sant’Angelo ma di fatto domiciliato a San Benedetto, è stato colto in flagranza dal personale del Commissariato di Polizia. Segue il comunicato:

«Si comunica che il 9 Febbraio u.s., personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Polizia di San Benedetto del Tronto, traeva in arresto un 55enne italiano, con precedenti di Polizia, residente a Mosciano Sant’Angelo ma di fatto domiciliato a S. Benedetto del Tronto, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Nella fattispecie durante i consueti servizi di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, personale appartenente alla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di S.B.T., intercettava lungo la SS16 un’autovettura di piccola cilindrata condotta dal già menzionato soggetto conosciuto per i suoi precedenti penali in materia di stupefacenti. Il mezzo veniva immediatamente fermato procedendo a perquisizione personale e veicolare all’esito della quale venivano rinvenute nr. 6 dosi di cocaina pronte per essere cedute. Accertato quanto sopra, si procedeva alla perquisizione dell’appartamento affittato dall’uomo 5 mesi fa all’interno di un residence di Porto D’Ascoli.

Nel corso delle operazioni venivano rinvenuti altri involucri di cocaina occultati in mezzo al riso da cucina oltre ad un bilancino di precisione, a buste in cellophane utilizzate per il confezionamento e ad un promemoria manoscritto indicante le somme da riscuotere dai vari acquirenti. Nel complesso durante l’operazione venivano rinvenuti e sequestrati 40 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina in parte già suddivisa in dosi termosaldate pronti per essere immessi nel mercato locale.

Al termine delle operazioni, l’uomo, che potrà fornire la propria versione ai magistrati nei prossimi giorni, veniva sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto svoltasi presso il tribunale di Ascoli Piceno e all’esito della quale il Giudice per le indagini preliminari convalidava l’arresto, confermando allo stesso tempo la misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari».