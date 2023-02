MACERATA – Campagna d’ascolto per il nuovo ospedale di Macerata, l’Assessore Saltamartini incontra il personale sanitario. Il nosocomio verrà costruito in località “La Pieve”, in un sito adiacente alla strada intervalliva di Macerata. Segue la nota:

«Una “campagna di ascolto” per il nuovo ospedale di Macerata destinata al personale sanitario che vi svolgerà la propria attività e sul nuovo Piano Socio-Sanitario: è quella che ha voluto organizzare l’Assessore alla Sanità Filippo Saltamartini e che si è svolta oggi nella Sala Biblioteca dell’ospedale. Si tratta del primo di una serie di incontri che si svolgeranno nei territori dove sorgeranno le nuove strutture ospedaliere.

Con lui Antonio Draisci Commissario Straordinario della AST Macerata, Daniela Corsi Sub-Commissario Sanitario e il Sub-Commissario amministrativo Dott. Milco Coacci, il Direttore ad interim dell’Agenzia Regionale Sanitaria Paolo Aletti e il Dirigente dell’Assistenza ospedaliera, emergenza-urgenza e ricerca Dott. Giovanni Lagalla. Ad ascoltarli e a porre domande i Direttori delle Uoc e Uosd, coordinatrici infermieristiche e coordinatori.

L’intento era verificare con gli operatori come progettare il nuovo Ospedale di Macerata dal punto di vista strutturale per superare le criticità della struttura attuale e individuare le esigenze di personale per meglio rispondere ai bisogni dell’utenza: un elemento di assoluta novità, come rilevato da medici e infermieri in platea, per la prima volta coinvolti nei processi decisionali.

“E’ imprescindibile una sanità pubblica che sappia soddisfare i bisogni dei cittadini – ha detto l’Assessore Saltamartini –stiamo per varare il nuovo Piano Socio Sanitario che verrà comunque prima sottoposto al personale sanitario, a voi Medici ed Infermieri, he meglio di tutti conoscete le esigenze della Sanità regionale”.

“La programmazione sanitaria, seppur strategica, non può prescindere dall’ascolto dei bisogni degli utenti– ha sottolineato Antonio Draisci – l’incontro di oggi nasce proprio in quest’ottica per dare risposte concrete ai problemi reali esistenti”.

Il nuovo ospedale sorgerà in località “La Pieve”, un sito di dimensioni adeguate, ma soprattutto adiacente alla strada intervalliva di Macerata: l’accordo tra Regione, Comune di Macerata e la vecchia Asur fu firmato il 6 luglio scorso alla presenza del Presidente della Regione Francesco Acquaroli, prevede stanziamenti complessivi per 160 milioni di euro: una struttura nuova, innovativa e rispondente ai più elevati standard tecnologici a disposizione di pazienti, medici ed operatori sanitari».