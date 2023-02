SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stato annunciato per Giovedì 16 febbraio un nuovo vertice tra il Comune di San Benedetto ed i dirigenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, per cercare una soluzione per poter iniziare i lavori del sottopasso in via del Mare.

Nel frattempo il gruppo consiliare Europa Verde – Rinasci San Benedetto annuncia un’interrogazione.

“E’ evidente a tutti, soprattutto ai residenti di Porto d’Ascoli, l’importanza e I’urgenza di intervenire per rendere più sicuro il passaggio di ciclisti e pedoni nel sottopasso di Via Mare – affermano Paolo Canducci ed Annalisa Marchegiani – da mesi le mura laterali del sottopasso sono interessate da fuoriuscita di acqua che crea pericolose pozzanghere, danneggiando il manto stradale e costringendo a frequenti interventi di copertura delle buche”

I Verdi chiedono inoltre al Sindaco:

“Se è stato redatto o è in corso di redazione il progetto per il nuovo sottopasso di Via Mare.

Se sono stati preventivati i costi e individuati i fondi per la realizzazione del nuovo sottopasso di Via Mare.

Quali sono i tempi ipotizzati per linizio dei lavori.

Se si è mai accertata la qualita chimico-fisica e la provenienza delle acque che trafilano costantemente dalle mura laterali del sottopasso di Via Mare;

Se è in previsione un intervento per risolvere la problematica della fuoriuscita di acqua dalle mura laterali del sottopasso e, in caso affermativo, quali saranno le modalita tecniche e i tempi per la sua attuazione.”