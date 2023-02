SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 18 febbraio ore 16,00 al Museo del Mare va in scena il laboratorio didattico Maschere dal Passato in cui i bambini si divertiranno a conoscere ed interpretare le più antiche maschere della tradizione. Dopo tanti giochi e divertimento realizzeranno un laboratorio dedicato alla realizzazione di una maschera in argilla dando libero sfogo alla loro fantasia!

Consigliato a bambini dai 5 ai 10 anni che potranno partecipare mascherati. Costi euro 7,00 cad. Prenotazione obbligatoria al 353 4109069