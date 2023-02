ANCONA – È stato necessario l’intervento degli agenti di Polizia per placare gli animi, arroventatisi in un ristorante di Ancona durante la cena di San Valentino. Due clienti, insoddisfatti del servizio, avrebbero iniziato a lamentarsi e ad insultare lo staff del locale. Accortosi delle proteste, il titolare avrebbe interloquito direttamente con i due avventori. Uno dei due, però, avrebbe poi afferrato una bottiglia d’acqua per lanciarla in direzione del bancone del bar: al tentativo del titolare di farlo calmare, l’uomo avrebbe risposto con un pugno in faccia al quale il proprietario del ristorante ha reagito. Gli agenti, intervenuti subito dopo, sono riusciti a riportare la calma e a identificare il cliente: si tratta di un 50enne.