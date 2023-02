ALBA ADRIATICA – Tragico incidente alla stazione di Alba Adriatica, 40enne perde la vita in seguito a un investimento sulle rotaie. Il dramma si è consumato nella scorsa notte, quella tra martedì 14 e mercoledì 15 febbraio: non si tratterebbe di un gesto volontario, ma di una tremenda fatalità. A questo ha condotto infatti la ricostruzione operata dalla Polfer di Giulianova. Si era subito pensato che la vittima, una 40enne marchigiana, avesse deciso di farla finita. Varie testimonianze, tra cui quella del macchinista, avrebbero smentito l’ipotesi: pare che la donna sia scesa dalla banchina, attraversando un binario mentre era in transito il convoglio merci da cui è stata travolta.