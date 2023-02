ALTIDONA – La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione è organizzata dalla Pro Loco di Altidona con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale. Le date da segnare sul calendario quest’anno sono due: la prima è domenica 19 febbraio presso Marina di Altidona alle ore 14:30, con ritrovo presso Piazza Santa Cecilia e la seconda è martedì 21 febbraio sempre alle ore 14:30 presso il suggestivo Centro storico altidonese, con ritrovo in zona bocciofila (Strada Provinciale 2).

Con il ritorno della festa, ci si aspetta che la città si riempia di colori, musica e allegria ancora di più degli anni passati, visto che quest’anno, si avrà anche la partecipazione straordinaria delle Pro Loco di altri comuni, che prenderanno parte alla parata dei carri e dei gruppi mascherati e arricchiranno ancora di più il Carnevale.

Presto verranno svelati dagli organizzatori, gli attesissimi temi dei Carri che si sfideranno a colpi di allegria per intrattenere e conquistare i tanti visitatori che ogni anno vengono attirati dalla manifestazione. Non mancheranno nei due punti di arrivo delle sfilate, Piazza degli Artisti per Marina di Altidona e Piazza Battisti per il Centro storico, punti di ristoro e d’intrattenimento, adatti a tutte le età.

“Siamo lieti di poter festeggiare questo carnevale di ripartenza, dopo gli anni di stasi causati dal Covid”, ha commentato il sindaco di Altidona, Giuliana Porra’ che poi ha aggiunto: “Molta la partecipazione, in primis delle scuole che hanno aderito con molto entusiasmo e con il principale obiettivo, condiviso da tutti i gruppi, di favorire, divertendosi, l’aggregazione e la coesione sia tra i nostri cittadini sia con i cittadini dei paesi limitrofi con i quali si sono già avuti rapporti di collaborazione”.

Questo invece il commento del Presidente della Pro Loco di Altidona, Andrea Attorresi: “Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla ripartenza dell’ottava edizione del Carnevale Altidonese. Siamo molto soddisfatti e felici di ospitare Pro Loco di altri comuni, che renderanno la nostra manifestazione ancora più speciale. Eventi come questo sono fondamentali per la promozione del territorio e per la riscoperta delle tradizioni locali. Auguro a tutti i partecipanti una festa piena di allegria e buon umore!”.

