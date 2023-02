MONTEPRANDONE – L’associazione Carnevale e quant’altro, con il patrocinio del Comune di Monteprandone e il sostegno della Coop Alleanza 3.0, organizza il Carnevale 2023 due giorni di festa in piazza dell’Unità a Centobuchi.

Due pomeriggi intensi quelli di domenica 19 febbraio e martedì 21 febbraio, con animazione, baby dance, truccabimbi, balloon art, lego maxi, gonfiabili interattivi, laboratori creativi e maxi giochi in legno a cura della cooperativa sociale “I Cirenei”.

Domenica 19 ci saranno due momenti dedicati ai più golosi organizzati in collaborazione con la Pasticceria Cruciani di Centobuchi. Gli aspiranti pasticceri o “pasticcioni”, dai 6 anni su, possono iscrivetevi al Pastry Show per realizzare insieme in piazza il dolce misterioso, mentre i pasticceri provetti possono partecipare a “La Sfrappa d’Oro”, concorso che prevede la preparazione da parte degli iscritti, un adulto ed un bambino, di un dolce tipico di carnevale. I vincitori verranno premiati martedì 21 febbraio. Per informazioni e iscrizioni 3400593285.

Spazio anche alla buona musica curata della Seventeen Eventi. Domenica 19 febbraio ci sarà il concerto dei “The Misfits Cartoon”, cover cartoon band che eseguirà tutte le sigle dei più famosi cartoni animati. Mentre martedì 21 febbraio l’ospite d’onore sarà Caterina, giovane cantautrice trentina che, dopo l’esperienza in gara ad X-Factor nel 2016, ha conquistato le principali playlist di Spotify, superando i 3 milioni di stream sulla piattaforma con il suo omonimo album di esordio uscito a marzo 2020.

Entrambi i pomeriggi, con inizio alle ore 15, saranno presentati da Brunello e Valentina di Radio Azzurra.

“Dopo lo stop dovuto alla pandemia, quest’anno abbiamo deciso di dedicare il Carnevale ai più piccoli – spiega Sabrina Bamonti, presidente dell’associazione Carnevale e quant’altro – scopo della manifestazione è portare tante persone in piazza offrendo momenti di allegria, aggregazione e sano divertimento non dimenticando di trasmettere alle nuove generazioni tutte le tradizioni di Carnevale, anche quelle culinarie. Per questo trasformeremo piazza dell’Unità in un villaggio ludico dove si potrà giocare, ballare, ridere e degustare i tradizionali dolci tipici di queste festività. A tutti i partecipanti verranno distribuiti gratuitamente coriandoli e non mancherà un assaggio di dolci”.

“Quella di Carnevale è una festa che in questi anni ci è tanto mancata – dichiara il sindaco Sergio Loggi – siamo veramente contenti che, vista l’esperienza decennale nella gestione dell’evento, la macchina organizzativa dell’associazione Carnevale e quant’altro si sia rimessa in moto per regalarci anche quest’anno un Carnevale in piazza che, sono certo, non deluderà le aspettative. Invito tutte le famiglie a partecipare domenica 19 e martedì 21 per vivere insieme due pomeriggi di spensieratezza e allegria”.