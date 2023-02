OFFIDA – Insieme ai “V’lurd”, previsti per martedì 21 febbraio, “Lu Bov Fint” è senz’altro la manifestazione più importante e attesa del carnevale offidano. Dopo due anni di stop causa pandemia, l’evento torna in grande spolvero, come da tradizione, il venerdì prima di carnevale che quest’anno sarà il 17 febbraio.

Alle ore 14, la sagoma del Bove, costituita da un’intelaiatura di legno rivestita da un telo bianco e rosso, lascerà la sede della Proloco comunale, in centro storico, per dirigersi in via Martiri della Resistenza presso l’abitazione di un privato. Da qui, alle ore 14:30, il Bove inizierà il corteo per le vie del paese, seguito da una fiumana biancorossa. Durante il percorso, sono previsti dieci punti di ristoro organizzati da privati e attività commerciali del paese, fino a raggiungere Piazza del Popolo intorno alle 17:30, dove verrà simbolicamente ucciso in una colonna del Palazzo Comunale e portato via.

La Start S.p.A. per l’occasione ha istituito delle navette speciali al costo di 5 euro (andata e ritorno) così organizzate:

VENERDÌ 17.02 “BOV FINT”

ANDATA DA CUPRA MARITTIMA:

14:05 Hotel Rivamare

14:10 Cupra Marittima

14:15 Grottammare Centro

14:20 Valtesino

14:25 San Salvatore

14:30 Santa Maria Goretti

ANDATA DA ASCOLI PICENO:

13:10 corsa di linea

14:00 corsa di linea

14:30 navetta aggiuntiva

ANDATA DA MARTINSICURO:

14:00 Martinsicuro

14:05 Porto D’Ascoli

14:15 Stazione FS

14:20 Valtesino

ANDATA DA VILLA SANT’ANTONIO:

13:30 corsa di linea

14:20 corsa di linea

15:50 navetta aggiuntiva

RITORNO PER CUPRA MARITTIMA/SAN BENEDETTO DEL TRONTO/MARTINSICURO:

19:00 per Cupra Marittima – Grottammare – San Benedetto del Tronto – Martinsicuro

RITORNO PER VILLA SANT’ANTONIO/ASCOLI PICENO:

18:30 per Villa Sant’Antonio – Ascoli Piceno

19:30 per Villa Sant’Antonio – Ascoli Piceno

Alle navette speciali istituite dalla Start S.p.A si aggiungono quelle gratuite messe a disposizione dal Comune dalle frazioni di Borgo Miriam e Santa Maria Goretti.

1.Piazza F.lli Cervi (Borgo Miriam) – Offida (parcheggio Piazzale Donatore AVIS)

2.Piazza Pavarotti (S. Maria Goretti) – Offida (parcheggio Piazzale Donatore AVIS)

dalle 13:00 alle 21:00

Corsa A/R ogni 15 minuti

Per chiunque intendesse raggiungere l’evento in auto, il Comune ha diffuso una cartina che segnala i principali parcheggi del paese:

Di seguito, il link all’ordinanza comunale con tutte le limitazioni al traffico per le giornate di Carnevale: https://www.comune.offida.ap.it/news/art.php?i=483

Attenzione anche al dress code: se non disponete del tradizionale “Guazzarò”, utilizzate indumenti biancorossi.