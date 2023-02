SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Attenta azione di controllo dei Carabinieri di Ascoli Piceno sul territorio provinciale. Rintracciato anche un soggetto colpito da ordine di carcerazione. Segue la nota:

«Prosegue incessantemente l’attività di prevenzione posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, attuata mediante un’attenta vigilanza del territorio da parte di specifici servizi perlustrativi a largo raggio disposti al fine di arginare le varie tipologie di reato che maggiormente si verificano. Le principali arterie stradali, sia cittadine che periferiche, sono state teatro di strategici posti di controllo alla circolazione stradale ed inoltre, a seguito di specifiche segnalazioni di interesse operativo, sono stati attuati anche dei posti di blocco (con il fine rendere ancora più approfondito ed incisivo il controllo su strada).

Nello specifico, in Castignano, i militari della locale Stazione, attraverso mirata attività informativa, sono riusciti ad individuare un 62enne di Ascoli Piceno che, colpito da un ordine di carcerazione ad 1 anno di reclusione per vecchi reati contro il patrimonio, aveva trovato alloggio presso una struttura ricettiva della zona fornendo un’identità falsa ovvero facendosi registrare con un nominativo diverso dal suo. I Carabinieri sono però riusciti ad accedere nella stanza dell’albergo dove si era rifugiato sotto falso nome e lo hanno trovato nascosto in uno sgabuzzino. L’uomo è stato quindi arrestato e tradotto presso il carcere di Ascoli Piceno.

I Carabinieri della Stazione di Venarotta, invece, hanno denunciato in stato di libertà un 60enne ascolano che durante il controllo è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico con lama di 10 cm. che nascondeva nel giubbotto e che è stato quindi sequestrato. Dovrà rispondere di porto ingiustificato di armi da taglio.

I Carabinieri della Stazione di Offida hanno controllato un 20enne di Castel di Lama che nel corso della notte si aggirava nel centro storico trovandolo in possesso di un coltello a serramanico di genere proibito e pertanto è stato denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di arma da taglio.

A San Benedetto del Tronto, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti in due distinti incidenti stradali che hanno visto coinvolte due persone, un 25enne ed un 43enne, entrambi del posto, che a bordo dei rispettivi veicoli urtavano alcune autovetture parcheggiate sulla pubblica via. Sottoposti ad accertamento con l’etilometro sono risultati in stato di ubriachezza con tasso alcolemico superiore ai limiti di legge e pertanto denunciati in stato di libertà.

Fondamentale, nell’attività di controllo quotidiano del territorio, è la sinergia tra le Forze di Polizia e la collaborazione attiva dei cittadini che, attraverso le loro segnalazioni, possono aiutare e segnalare ogni circostanza degna di verifica da parte delle forze di polizia su tutto il territorio della città e provincia. I Controlli, che si innestano nell’ambito delle più ampie direttive impartite dal Comando Provinciale di Ascoli Piceno per il contrasto ai reati predatori ed in danno delle c.d. “fasce deboli”, continueranno senza soluzione di continuità per rendere questo territorio sempre più sicuro».