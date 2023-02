PEDASO – Cristiana Ciacci, figlia dell’indimenticabile Little Tony, è stata ospite nella seguitissima trasmissione Mediaset Verissimo, andata in onda nel pomeriggio di sabato 11 Febbraio. Insieme alla padrona di casa Silvia Toffanin, ha ripercorso il mito ed i successi dell’ incredibile carriera di suo padre, anche grazie ad interventi di Rita Pavone, Bobby Solo e Rosanna Fratello; un’ intervista toccante e profonda, ricca di aneddoti e curiosità, che ha rilevato il profondo ed emozionante legame familiare con il re del rock italiano, rimasto nel cuore di milioni di italiani.

La Little Tony Family, con al fianco la voce di Angelo Petruccetti, sarà in scena sabato sera 18 Febbraio al Cineteatro di Pedaso, all’ interno dell’inedita kermesse Carnival Love Show; uno spettacolo varietà dal gran ritmo, pensato per vivere e festeggiare a teatro la settimana del Carnevale e di San Valentino. Insieme all’ amata band di Tivoli, che ripercorrerà grandi successi del calibro di ” Cuore Matto, Profumo di Mare, La Spada nel cuore, 24 Mila baci, Riderà, Bada Bambina e molti altri”, sarà protagonista il gran cabaret, grazie alla partecipazione di Lando&Dino e del ritorno nel Piceno del comico di Colorado Luciano Lembo.

Presenta la serata Miss Marche 2020 Lea Calvaresi, che avrà anche il piacere di introdurre spazi dedicati al folklore con Li Matti di Monte Co ed un welcome iniziale grazie al gruppo Gemini, direttamente dal programma Rai The Band.

Giuseppe Cameli, a nome dello staff dell’ Artistic Picenum dichiara: “Le nostre scommesse artistiche sono quelle di ideare manifestazioni, pensate per divertire offrendo qualità, facendo riscoprire il gusto di vivere i luoghi del teatro e cercando al contempo di aprire nuovi cicli, grazie agli amici veri che abbiamo nel mondo dello star system nazionale. Ringraziamo il comune di Pedaso, nelle figure del sindaco Berdini e del vice Galasso, per la fiducia riposta nella nostra giovane realtà policulturale e tutti i sostenitori privati.“