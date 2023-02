CUPRA MARITTIMA – Malore in casa, giovane donna muore a soli 37 anni nel suo appartamento di Cupra. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 febbraio: la ragazza è stata trovata priva di vita dal padre, insieme al quale viveva. Il decesso sarebbe avvenuto per via di un arresto cardiaco nel sonno. L’uomo ha subito chiamato i soccorsi, sul posto è arrivata l’ambulanza: i sanitari, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane. Com’è d’obbligo in queste situazioni, sul posto si sono recati anche i Carabinieri della cittadina rivierasca.