FERMO – Forze dell’Ordine al lavoro nel Fermano, controlli straordinari interforze del territorio. Segue il comunicato:

«Settimana all’insegna di controlli straordinari, quella appena trascorsa, disposti dal Questore di Fermo con l’impiego di pattuglie appartenenti alla Polizia di Stato, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, con l’ausilio dei Vigili Urbani di Porto Sant’Elpidio, di un’unità cinofila del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e con il fattivo contributo del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara. I suddetti controlli, finalizzati a prevenire e contrastare ogni ripresa della criminalità diffusa, con un incisivo riferimento al fenomeno della prostituzione e all’occupazione abusiva di immobili sono stati effettuati nei comuni di Fermo, con particolare attenzione al quartiere di Lido Tre Archi, di Porto San Giorgio di Porto Sant’Elpidio. Al termine dei servizi sono state controllate più di 200 persone, oltre 100 veicoli, sono stati effettuati 10 posti di controllo e nelle stesse zone sono stati controllati 20 esercizi pubblici.

Nel pomeriggio di giovedì, nel comune di Porto San Giorgio, si controllavano le vie del centro, il lungomare, le zone di ritrovo dei teenagers e la zona adiacente la stazione ferroviaria. Qui, all’interno di un locale, venivano identificati gli avventori la maggior parte minorenni cinque dei quali con precedenti di polizia. Durante il controllo il cane antidroga segnalava qualcosa di anomalo nei pressi di un armadietto del bagno del locale. Gli agenti lo controllavano immediatamente e scovavano, occultato sotto allo stesso, un involucro di cellophane contenente diversa sostanza stupefacente che, grazie alle successive analisi esperite dal laboratorio del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica presso la Questura di Fermo, risultava essere hascish poi debitamente sequestrato.

Durante uno dei posti di controllo effettuato all’altezza del casello autostradale di Porto Sant’Elpidio, veniva controllata una Fiat Panda con a bordo un giovane di 31 anni il quale risultava sprovvisto sia della patente di guida perché revocata per mancanza dei requisiti da oltre 10 anni che della necessaria revisione dell’autoveicolo. Come previsto, l’automezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ed il titolare multato.

Ma non è finita qui: il giovane durante il controllo dava segni di nervosismo cosicché gli agenti decidevano di chiedere l’intervento di una unità cinofila della Guardia di Finanza. Il cane antidroga, segnalava sia il giovane che l’autovettura, ma nulla veniva rinvenuto addosso al ragazzo e all’interno dell’abitacolo. Gli agenti della Guardia di Finanza sanno bene però che il fiuto del cane antidroga non sbaglia mai e così effettuando un controllo a più ampio raggio, il cane fiutava vicino al guardrail a ridosso del luogo della verifica, due involucri di cellophane contenenti hashish per diversi grammi. Con grande probabilità il giovane si era disfatto della droga poco prima dell’arrivo dei cinofili, in quanto gli involucri, nonostante le pessime condizioni meteo, non erano né rovinati né umidi. L’uomo, naturalmente, negava ogni addebito e la droga veniva recuperata e sequestrata a carico di ignoti.

Numerosi anche i bar e i locali di ritrovo oggetto delle verifiche da parte delle forze dell’Ordine nei comuni teatro dei controlli e numerosi gli avventori degli stessi con a loro carico precedenti di polizia.

Nella serata di sabato non sono mancati i controlli anti “MalaMovida”, durante i quali specifica attenzione è stata posta per i servizi antidroga, soprattutto nei luoghi di aggregazione giovanile, quali discoteche, bar e pub. In particolare, durante uno di questi controlli all’esterno della discoteca “Luxury” i poliziotti procedevano al controllo di due ragazzi a bordo di uno scooter. Uno di questi veniva trovato in possesso di hashish e veniva pertanto sanzionato ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90 ovvero per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale».