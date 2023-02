Aggredisce senza apparente motivo il conducente del pullman, 23enne arrestato dai Carabinieri

Il giovane, in viaggio sulla linea extraurbana San Benedetto del Tronto - Ascoli Piceno, senza un apparente motivo, ha cominciato ad inveire contro il conducente, un 56enne del luogo, per poi aggredirlo fisicamente fino a causargli lesioni guaribili in 7 giorni e rompergli gli occhiali

di Davide Pignotti