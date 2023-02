SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La line up del San.B Sound prende forma: dopo Salmo, sul palco del “Mandela” salirà Lazza. Il 28enne rapper milanese, in giro per l’Italia con il suo “Ouvertour Summer 2023”, farà quindi tappa anche in Riviera. L’artista si esibirà il 27 agosto, biglietti in vendita on line dalle ore 13 di oggi, martedì 14 febbraio. Segue il comunicato ufficiale:

«Sarà Lazza, secondo classificato al 73esimo Festival di Sanremo, il protagonista della seconda serata del San.B Sound, il festival estivo della città di San Benedetto in programma al campo sportivo “Nelson Mandela.

Lazza si esibirà Domenica 27 agosto in una tappa, che si annuncia di grandissimo richiamo sull’onda dello straordinario exploit sanremese del suo brano“ Cenere”, del suo “Lazza Ouvertour Summer 2023”.

Il suo album SIRIO, dopo aver conquistato per la diciannovesima settimana la vetta della classifica degli album più venduti eguagliando il primato di Vasco Rossi del 2011, è ufficialmente quinto “Disco di Platino” con 800 milioni di stream.

I biglietti del concerto sambenedettese saranno disponibili dalle ore 13 di martedì 14 febbraio sui circuiti di vendita TicketOne e Ciaotickets e dalle ore 11 di domenica 19 febbraiovnei punti vendita autorizzati.

Oltre al biglietto d’ingresso comune, venduto al prezzo di € 40,25 comprensivo dei diritti di prevendita, gli spettatori potranno acquistare il biglietto per la PIT area al costo di € 63,25.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente l’organizzatore Best Eventi al numero di telefono 085 9047726 oppure visitare il sito web www.besteventi.it.

“Dopo l’annuncio di Salmo, un altro grande nome della musica italiana di questi anni – dice l’assessore al turismo Cinzia Campanelli – si unisce alla line up dell’edizione 2023 del San.B Sound. Con il concerto di Lazza ufficializziamo la seconda data della manifestazione che si rivolge prevalentemente ad un pubblico di giovani e per la quale abbiamo individuato una location estremamente accogliente e dalle grandi potenzialità come il campo sportivo “Nelson Mandela”. Siamo orgogliosi di vedere come, seppure solo alla seconda edizione, il San.B Sound continui ad attrarre personaggi di punta della scena musicale italiana, portando nella nostra città concerti di grande attrattiva che, grazie ad uno spazio come il “Mandela” che si trova a ridosso delle maggiori vie di comunicazione, intende coinvolgere spettatori di un territorio ben più ampio di quello comunale”».