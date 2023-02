MONTEPRANDONE – Settimana di sospensione della attività didattiche ordinarie, tante le iniziative di informazione e formazione alla Scuola Media “C. Allegretti “ di Monteprandone, la nota dell’Istituto:

«Il bilancio della settimana di sospensione delle attività didattiche ordinarie nella Scuola Secondaria di 1 Gr. è stato positivo per le iniziative offerte dai docenti e per i preziosi interventi di esperti esterni. Nella settimana 6-11 febbraio 2023, alle esperienze laboratoriali, alla cura del processo di metacognizione, si sono susseguite attività di ripasso, recupero e potenziamento, proposte anche attraverso l’uso di tablet con i quali i discenti hanno messo in pratica le loro competenze digitali rispondendo a quiz inerenti varie discipline.

Coinvolgente è stata l’esperienza vissuta durante il laboratorio creativo dei visori ottici attraverso i quali gli alunni si sono immersi in realtà virtuali visitando città europee e del resto del mondo, ambientazioni e bellezze naturali.

Inoltre, gli alunni hanno beneficiato di proposte formative sulla solidarietà, il rispetto, l’altruismo e sulla sicurezza.

Altro momento formativo, aperto agli alunni delle classi terze, è stato l’incontro “AVIS – Ragazzi di oggi, donatori di domani” con un gruppo di volontari del Comune di Monteprandone.

I ragazzi hanno assistito alla proiezione del cortometraggio “L’eroe invisibile”di E. Vagnoni, inteso a sensibilizzare con passione i giovani al gesto semplice e nobile della donazione del sangue e a riflettere sul valore del dono come dovere civico rispetto a chi ha un reale e urgente bisogno.

Il 7 febbraio 2023, in occasione della ricorrenza dei 20 anni del Safer Internet Day, tutte le classi hanno partecipato alla diretta streaming “Together for a Better Internet”, iniziativa istituita e promossa dalla Commissione Europea e celebrata in contemporanea in oltre 100 nazioni.

L’evento ha offerto l’opportunità di comprendere che la propria e altrui sicurezza in Rete non dipendono solo dalla tecnologia adottata ma anche dalla capacità di discernimento delle singole persone nel proprio relazionarsi online.

L’ultimo incontro, “Terremoto-Che fare”, con i Volontari della Protezione Civile di Monteprandone, è stato un percorso informativo e formativo sul tema della prevenzione, protezione e gestione dell’emergenza terremoto.

I volontari hanno ribadito la necessità del passaggio da una cultura basata sulla mera speranza di non dover mai affrontare situazioni emergenziali ad una cultura sulla conoscenza del territorio e una conseguente consapevolezza dei sistemi di allerta esistenti.

Le iniziative proposte, intense ed efficaci, hanno destato negli alunni interesse, curiosità, partecipazione e interazione e la scuola ha dato concretezza all’educazione di apertura ai valori e alle risposte etiche, alla necessità di rispettare la cura della dimensione profonda del sé e degli altri».