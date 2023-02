Verso Virtus Civitanova-Samb Basket, Bortnikovs: “Sono migliorato molto grazie al coach. Giocheremo nel migliore dei modi”

Il classe 2006 lettone aggiunge: "L'Italia è una bella nazione e sto imparando la lingua. Mi piace giocare in Serie C Gold perché è più difficile e posso migliorare in tutto"

di Valerio Fagioli