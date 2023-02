SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande successo e partecipazione domenica 12 febbraio, al pub Medoc di San Benedetto del Tronto, per “Il suono della natura”, il terzo appuntamento della V edizione di In Art, la rassegna letteraria e musicale dell’associazione Rinascenza con la direzione artistica di Annalisa Frontalini, che ha registrato il tutto esaurito. Ospiti della serata lo psicologo e fotografo Andrea Salvucci, che ha presentato la sua mostra fotografica “Natura Umana”, che resterà esposta al Medoc fino al termine della rassegna, il poeta Davide Rondoni, che ha parlato del suo ultimo libro dal titolo “Cos’è la natura? Chiedetelo ai poeti” (Fazi Edizioni) e Alessia Martegiani Trio, composto da Alessia Martegiani (voce), Fabrizio Mandolini (sax) e Massimiliano Coclite (piano/keyboards), che si è esibito nel concerto “Camille, 8 piccole sculture musicali”. Ha dialogato con gli ospiti l’avvocato e poeta Gianni Balloni.

La natura e il suo rapporto con l’essere umano è stato il tema centrale dell’incontro che si è aperto proprio con la presentazione della mostra fotografica “Natura umana” di Andrea Salvucci, in cui il rapporto simbiotico tra uomo e ambiente, un rapporto capace di regalare intense emozioni, oltre che benessere e appagamento interiore, è il nucleo fondante. Il progetto ha preso spunto dalla storia di Francesca e Dino, presenti nel pubblico durante la serata, una giovane coppia che ha rilevato delle terre incolte a Sant’Angelo in Pontano per dedicarsi alla loro cura e rigenerazione e ha dato vita all’Officina agri-culturale “Il Salto”, dove lavorano amici, collaboratori e volontari di tutto il mondo, condividendo quest’esperienza di comunione con la natura.

Abbiamo fatto ad Andrea Salvucci alcune domande sulla nascita e lo sviluppo di questo suo progetto. “Per me è una necessità coltivare il rapporto con la natura e questo progetto è nato da un mio interesse personale – ha affermato Salvucci. “Mi sono chiesto come l’uomo possa entrare in sintonia con la natura, soprattutto dopo il periodo di pandemia durante il quale ce ne siamo allontanati – ha spiegato. “Il mio rapporto con la natura è sia sentimentale, perché sono innamorato del mio paesaggio marchigiano, sia fisico, perché sono attraversato dalle sue immagini, dai suoi colori, dalle sue visioni e da sensazioni che mi coinvolgono a livello emotivo ed estetico – ha concluso. Sulle caratteristiche che dovrebbe avere, secondo lui, una bella foto, ha, inoltre, dichiarato: “Una foto è buona quando ti fa restare per un po’ in silenzio, quando ti fa pensare”. Dopo il suo esordio con il precedente lavoro fotografico “Re-nature”, premiato come miglior Portfolio al Congresso regionale F.I.A.F. Marche, e questo suo secondo progetto, sempre dedicato al legame con la natura, Andrea Salvucci ha ammesso di voler continuare sullo stesso filone della tematica ambientale.

Ma che cos’è la natura e, soprattutto, che cosa significa vivere secondo natura? A questo interrogativo ha cercato di rispondere il poeta Davide Rondoni nel suo ultimo libro “Cos’è la natura? Chiedetelo ai poeti”, di cui ha parlato durante la coinvolgente e affascinante presentazione. “La parola natura nasce dagli uomini –ha esordito Rondoni e ha continuato:” la natura è un paradosso in cui abitiamo”, alludendo alla duplicità della natura stessa, che può essere sia madre che matrigna. “La natura non è solo la purezza della vita e il valore della vita non è nella sua durata, ma nel suo senso –ha affermato, sottolineando che della natura non possono parlare soltanto gli scienziati, ma, proprio come hanno fatto, anche i poeti: “La scienza non è l’unico modo di muovere il mondo, ma sono stati anche i poeti, gli uomini della conoscenza, a farlo. Non possiamo conoscere la verità della vita tramite la scienza: l’amore, il dolore, l’amicizia, le cose più importanti della vita, e anche la stessa natura, non sono conoscibili solo attraverso la scienza perché non è il numero che dà valore alle cose”. Ha, inoltre, spiegato: “L’arte, che significa perizia, tecnica, non può essere ridotta a sola espressione, ma è un modo per conoscere sé stessi e la realtà”. E sulla natura ha anche aggiunto: “La natura è la realtà con cui tutti si possono misurare. Interrogando i poeti, la mia risposta al vivere secondo natura l’ho trovata nel significato della parola natura, che viene da nascita e significa, quindi, rimanere attaccati alla nascita. La natura- ha concluso – resta comunque un grande mistero”.

Nella seconda parte della serata, Alessia Martegiani Trio ha reso omaggio, con un concerto carico di pathos, alla scultrice francese Camille Claudel. La voce calda e suadente di Alessia Martegiani, accompagnata al sassofono da Fabrizio Mandolini e al pianoforte da Massimiliano Coclite, ha regalato al pubblico di In Art “Otto piccole sculture musicali”, otto miniature che, con intensità e delicatezza, hanno ripercorso i chiaroscuri della vita e dell’opera di quest’artista dedita alla scultura sin da bambina, allieva e amante di Auguste Rodin e grande amica del compositore Claude Debussy. Una vita tormentata e, al tempo stesso, piena di passione, fermento e creatività che si è spenta, dopo trent’anni di reclusione, nel manicomio di Montfavet in cui era stata rinchiusa. “Mi sono letteralmente innamorata di questa artista non appena l’ho scoperta –ha confessato la Martegiani aprendo il concerto.

Il prossimo appuntamento, “Dentro la tasca di un qualunque mattino“, è per domenica 19 febbraio, sempre al Medoc di San Benedetto del Tronto a partire dalle ore 18,30, con Paola Farinetti, che presenterà il libro “Tuffi di superficie” e Pietro Verna e Francesco Galizia nel concerto “A piedi nudi e con Testa ai sogni“, un omaggio al cantautore Gianmaria Testa.