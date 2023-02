SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si parla di sport a trecentosessanta gradi: grande vittoria della Samb C5 ai danni del Frog’s Sport Club.

Brutta sconfitta in Serie C Gold per la Samb Basket contro la capolista Virtus Civitanova.

Successo importante in Serie A2 di pallamano per l’Hc Monteprandone ai danni del Lions Teramo che riapre il discorso salvezza.

Weekend amaro per quanto riguarda il Grottammare Calcio uscita sconfitta in trasferta contro la seconda forza del campionato di Promozione, l’Aurora Treia.

Rinviata per neve Monterubbianese-Atletico Centobuchi, che si dovrebbe recuperare in settimana, in attesa di comunicazioni ufficiali.

Spazio anche ai campionati di Eccellenza, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria.