SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pubblichiamo un comunicato da parte dell’Amministrazione Comunale.

A seguito dell’atto vandalico scoperto nella mattinata di domenica compiuto su un tratto di balaustra di viale Buozzi, l’Amministrazione comunale si è subito attivata per far sì che i responsabili vengano individuati e per rimediare al danno.

La Polizia Municipale sta infatti visionando i filmati registrati dalle diverse telecamere di videosorveglianza installate nella zona mentre nelle prossime ore sarà sporta formale denuncia querela, al momento contro ignoti, per il reato di danneggiamento.

L’Amministrazione comunale rivolge un invito a quanti coloro possano fornire informazioni utili per risalire ai responsabili, a contattare il comando di Polizia Municipale.

Nel frattempo si sta valutando l’entità del danno e capire come intervenire nel modo che sia più rapido e rispettoso dell’originaria struttura, considerato che quei manufatti sono sottoposti al vincolo della Soprintendenza.