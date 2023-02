1° TROFEO RIVIERA CAMPER A SAN BENEDETTO DEL TRONTO (Coppie cat. AB, Coppie cat. CD)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Bella domenica di partite domenica 12 febbraio alla Bocciofila Sambenedettese, presieduta da Silvano Evangelisti, per la prima edizione del Trofeo “Riviera Camper”, competizione regionale divisa nella gara per coppie di categorie AB e in quella per coppie di categorie CD.

Sotto la direzione di gara di Leo Pierantozzi si sono sfidate 123 formazioni nella gara per giocatori di categorie AB e 111 in quella per le categorie CD.

Nella gara AB successo per gli abruzzesi Sabatino Pomante-Graziano Di Carlo (Selva) che in finale hanno avuto la meglio sulla bella coppia di categoria B del Montegranaro composta dal giovane Carlo Brasili e dall’esperto Antonio Di Chiara con il punteggio di 10-8. Al terzo posto Maurizio Ascani-Sauro Petrelli (Montesanto), sconfitti nella semifinale tra formazioni di categoria A per 10-6 da Pomante-Di Carlo. Quarti Giovanni Traini-Luigi Vitali (Grottammare), battuti in semifinale 10-8 dalla coppia del Montegranaro.

Nella gara CD bel successo per Tommaso Biagioli-Marco Zallocco (Ancona 2000) che in finale hanno avuto la meglio sugli abruzzesi Franco Della Quercia Peracchia-Lorenzo Dell’Orletta (Atriana) con il punteggio di 10-8. Terzi classificati Mario Valori-Giuseppe Grassetti (Morrovalle), battuti in semifinale 10-7 dalla coppia dell’Ancona 2000. Quarti Benito Quintili-Silvano Diamanti (Maglianese), che in semifinale avevano ceduto 10-5 alla formazione dell’Atriana.

OTTIMI PIAZZAMENTI DI ATLETI MARCHIGIANI IN GARE NAZIONALI DEL WEEKEND

Due podi di assoluto prestigio nel fine settimana per gli atleti marchigiani che hanno partecipato a gare nazionali disputatesi fuori regione.

In campo maschile ottimo terzo posto per Gianluca Manuelli (San Cristoforo Fano) nella ventottesima edizione della Boccia d’Oro disputatasi a Brescia. Il campione fanese ha ceduto in semifinale soltanto all’ex campione del mondo Gianluca Formicone con il punteggio di 10-7. La gara è stata vinta dall’abruzzese Alfonso Nanni. Podio anche per il settore femminile grazie a Franca Sampaolesi (Jesina) che si è piazzata al terzo posto in Emilia nel Trofeo Lady Maranello. La Sampaolesi è stata battuta in semifinale dalla vincitrice della gara Eleonora Ceriani.