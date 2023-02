SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche per il 2023 il Comune di San Benedetto ha aderito alla campagna “M’illumino di meno” promossa da Caterpillar di Rai Radio2 con Rai per il Sociale.

Nella serata di giovedì 16 febbraio le luci della Torre dei Gualtieri saranno spente dalle 18 alle 19.30.

Il gesto simbolico marca il sostegno della città per l’iniziativa, giunta quest’anno alla sua 19ª edizione.

“L’Amministrazione comunale – ha detto il sindaco Antonio Spazzafumo – ha sentito forte il bisogno di aderire a questa iniziativa, cogliendo l’occasione per mandare un messaggio: ancora una volta, “M’illumino di meno” non è solo un’iniziativa ecologica ma anche politica. La crisi energetica persiste e grava soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione. Come amministratori, stiamo facendo il possibile per tutelare i nostri cittadini, tendendo una mano per aiutarli a sostenere le spese per la casa. L’efficacia degli Enti Locali è tuttavia limitata e si sente la necessità di un intervento incisivo del Governo affinché i costi dell’energia siano mantenuti a livelli accessibili da tutti. È un gesto dovuto nei confronti delle famiglie, così come delle tante piccole e micro imprese che stanno soffrendo per colpa di eventi che vanno ben al di là della loro capacità di gestione”