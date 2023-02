Pineto-Samb finisce a reti bianche, il commento del direttore di Riviera Oggi, Nazzareno Perotti: «È una brutta partita quella tra la capolista e la Sambenedettese: l’unica nota positiva è che non si è vista la differenza tra una squadra che sta per vincere il campionato e una Samb in zona playout, anche se il risultato conta ancora poco, è solo uno zuccherino per mantenersi fuori dalla zona playout. Non riusciamo a capire ancora a cosa serva, perché con molta probabilità questa Sambenedettese non ci sarà comunque più, escludendo miracoli. Una partita senza emozioni, con una bella parata nel finale del portiere Marone e la veemente protesta finale che ha portato all’espulsione di Manoni perché l’arbitro ha fischiato la fine prima del 94′, mentre la Samb stava andando in contropiede».