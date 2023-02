SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le parole dei due mister post Porto d’Ascoli-Matese 2-0.

Mister Urbano: “Abbiamo preso gol nel nostro momento migliore, poi il secondo su una ripartenza. Loro hanno coperto molto bene gli spazi, non è facili affrontarli. Unico rammarico aver preso gol in un modo banale”.

Mister Ciampelli: “E’ un grande risultato, venivamo da un momento in cui in casa non siamo riusciti ad esprimerci. A Fano e a Vasto abbiamo fatto due buone prestazioni, ma il risultato non ci ha premiato. Oggi siamo stati bravi a compattarci e a non demoralizzarci quando la palla non entrava”.