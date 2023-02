PINETO – Dopo un pareggio a reti bianche che ha davvero regalato pochissime emozioni, abbiamo intervistato i due allenatori Manolo Manoni e Daniele Amaolo.

Manoni: “Il gruppo si sta ritrovando e sotto questo aspetto non ho nulla da dire ai ragazzi perché durante la settimana di mettono a completa disposizione e danno il massimo. Avevamo preparato la partita cercando di tenere le linee più strette cercando di arrivare sui loro quinti che potevano metterci in difficoltà. Il primo tempo abbiamo fatto bene ma potevamo fare meglio in attacco. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa cercando di portare a casa la posta piena”.

Amaolo: “L’episodio finale fa molto discutere a parti invertite avrei protestato. Il nostro obiettivo è di rimanere dove siamo. Sembrava che con i tanti punti di vantaggio la vittoria finale era stabilita ma non è così. Noi dobbiamo pensare una partita alla volta, la classifica è equilibrata nel girone di ritorno. Noi possiamo stare dove siamo ora ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra e prepararci per la prossima partita cercando di recuperare i giocatori più importanti che hanno fatto la differenza”.