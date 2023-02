SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Porto D’ascoli parte in quarta e mantiene alto il ritmo della Partita. Una vittoria meritata in un match dominato, sin dall’inizio, forse una della migliori prestazioni degli uomini di Ciampelli a cui non si può rimproverare nulla.

Testa 6: Voto Politico, pochi facili interventi.



Pasqualini 7: Porta palla in avanti e fa salire la squadra, contributo prezioso.



Sensi 6,5: C’è quando deve esserci, l’avversario non passa.

Rovinelli 7: Una sicurezza, sempre ben piazzato.



Zoboletti 7,5: Ragazzo che di parita in partita dimostra una grande padronanza e visione di gioco, spesso sale e si rende pericoloso in attacco.

Buonavoglia 7: Buone le sue giocate in avanti, attento e veloce.



D’Alessandro 7,5: Concreto ed assennato fornisce il giusto assetto al centrocampo



Rossi 8: Ottimo volume di gioco, crea parecchie occasioni, forse qualche errore di troppo. Ottima prestazione, con D’alessandro in campo è un giocatore in più, Trova il tempo per sorprendere il portiere avversario.

Pietropaolo 6: Molti pallonipassano per i suoi piedi, ma forse ogni tanto dovrebbe sollevare la testa per vedere dove sono i compagni di squadra.

Napolano 6,5: Prestazione un po’ al di sotto dei suoi standard, Segna il secondo gol con spietata freddezza.



Spagna 7: Ci mette il cuore e la passione, serve un pallone su un vassoio d’Argento a Napolano che non perdona.



dalla Panchina:

Battista 6: Gioca un quarto d’ora, nessuna giocata rilevante.



Verdesi 6: Come al solito si impegna , ma in 10 minuti non ha modo di esprimeresi

Evangelisti, Passalacqua SV