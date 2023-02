NOTE: Stadio “Pavone e Mariani” di Pineto, 12°C, cielo nuvoloso. Campo in condizioni non ottimali. Samb in rossoblù, Pineto in biancazzurro

ANGOLI: 3-2

AMMONITI: Nonni (P) 7′ st, Mauthe (S) 18′ st

ESPULSI:

MARCATORI:

FORMAZIONI

ASD PINETO CALCIO: Mercorelli, Di Filippo, Nonni, Forgione, Foglia, Maio, Traini, Domizi, Allegretti, Ceccacci, Emili

A disposizione: D’Egidio, Marchegiani, Minincleri, Njambe, Braghini, Piccioni, Lucarini, Pica, Milani

Allenatore: Daniele Amaolo

AS SAMBENEDETTESE: Marone, Zaffagnini, Favo, Torromino, Agostinone, Mauthe, Marras, Angiulli, Del Moro, Karkalis, Alboni

A disposizione: Mazzi, Murati, Lulli, Cardella, Vita, Feliz, Amato, Viscardi, Tassi

Allenatore: Manolo Manoni

DIRETTA

PRIMO TEMPO

Potete seguire la nostra diretta Facebook cliccando su questo link

Le due squadre osservano un minuto di raccoglimento prima dell’inizio del match

1′ Calcio d’inizio: gli abruzzesi danno il via alla partita

2′ Cross di Marras, Alboni taglia sul primo palo ma non riesce a indirizzare la sfera verso lo specchio

4′ Allegretti si lascia cadere in area: timide proteste degli abruzzesi

6′ Occasione Pineto: colpo di testa di Maio che poco dopo tenta anche il mancino da fuori area

9′ Buona chiusura di Karkalis, i rossoblù allentano la pressione

10′ Fallo su Mauthe commesso da Emili, il difensore palermitano rimane a terra

11′ Del Moro guadagna fallo a centrocampo, la Samb prova a farsi vedere

12′ Alboni atterrato sul vertice destro dell’area di rigore, punizione per la Samb

13′ Va Angiulli con il mancino: Mercorelli toglie il pallone dallo specchio con un grande intervento

14′ Gol annullato a Forgione: evidente il fuorigioco del numero 6 abruzzese

16′ Conclusione di Marras, il destro del giocatore romano finisce sul fondo

18′ Punizione per la Samb: buona personalità dimostrata dal giovane Del Moro, che usa bene il fisico e guadagna un altro pallone

19′ Destro di Allegretti, palla che termina la propria corsa a pochi centimetri dal palo difeso da Marone

21′ Occasione Samb! Conclusione di Mauthe schermata da un difensore, dopo una buona azione corale della squadra di Manoni

22′ Destro velleitario di Torromino da distanza siderale, Mercorelli non si deve neanche preoccupare

24′ I giocatori del Pineto protestano per un presunto tocco di mano in area da parte di Karkalis: l’arbitro non ferma il gioco

26′ Corner per il Pineto, Emili alla battuta

27′ Pineto in avanti, azione pericolosa fermata per fuorigioco

30′ Ancora in pressione la squadra di Amaolo, calcio d’angolo per gli abruzzesi

32′ Fallo di Favo su Foglia, punizione per i padroni di casa

33′ Tiro di Emili ribattuto da Torromino, nel frattempo Marone subisce una carica e il gioco viene fermato

34′ Traini conquista un corner tirando il pallone addosso ad Agostinone, il difensore pugliese non può far altro che guardare: il calcio d’angolo viene però neutralizzato per fallo in attacco

36′ Il cross di Foglia finisce direttamente sul fondo, pallone che torna in possesso della Samb

40′ Esce Marone e conquista il pallone, finito pericolosamente in possesso di Forgione

41′ Numero di Karkalis che si libera del pallone con una veronica. La Samb però perde di nuovo palla a causa dell’ennesimo rinvio sbagliato da Marone

45′ Rimessa per i rossoblù quando la prima frazione di gioco si avvia verso la conclusione. Non c’è recupero, squadre che tornano negli spogliatoi

SECONDO TEMPO

1′ Al via la seconda frazione di gioco, subito pescato in offside Marras

2′ Rimessa laterale per il Pineto, sfera che termina tra le braccia di Marone

4′ Maio è in fuorigioco, neutralizzata l’azione dei padroni di casa

4′ Primo tiro in porta del secondo tempo: Allegretti non riesce però a sorprendere Marone

5′ Rimessa in zona d’attacco per gli uomini di Manoni, Mauthe va al cross ma è impreciso

7′ Fallo su Alboni, ammonito Nonni

8′ Corner per la Samb, Angiulli va dalla bandierina

8′ Nulla di fatto, ma la squadra ospite rimane in zona d’attacco

9′ Di Filippo ha subito un colpo, gioco fermo

11′ Emili perde palla, Alboni viene atterrato in contropiede ma per l’arbitro è tutto regolare

14′ Marone rinvia dal fondo, pallone che dopo vari rimpalli finisce in possesso della squadra di casa

15′ Cross di Foglia, Marone blocca agevolmente

18′ Fallo di Mauthe su Foglia, ammonito il difensore palermitano

20′ Batte Emili, pallone che finisce sulla barriera, riparte Alboni che viene atterrato addirittura da Mercorelli: ammonito il portiere abruzzese

21′ Triplo cambio per il Pineto. Escono Maio per Njambé, Emili per Minincleri, Nonni per Pica

22′ Si riparte con una punizione per la Samb nei pressi del cerchio di centrocampo

23′ Manoni schiera Vita al posto di Agostinone e Viscardi per Del Moro

25′ Rimessa in zona d’attacco per i rossoblù, Mauthe alla battuta

27′ Numero di Favo, che dribbla il suo marcatore e tenta il destro da fuori: conclusione alta sopra la traversa

29′ Cross di Marras che si spegne sul fondo, rimessa per Mercorelli. Nel frattempo tra le file del Pineto entra Milani al posto di Domizi

31′ Torromino è in fuorigioco, azione fermata

32′ Occasione per il Pineto! Njambe serve Foglia che sfiora la traversa quasi a botta sicura. Nella Samb entrano Cardella e Lulli, out Torromino e Favo