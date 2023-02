SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera per Porto d’Ascoli-Matese.

NOTE

Cielo sereno, campo in buone condizioni. Arbitra Davide Cerea della sezione di Bergamo, con assistenti Federico Giovanardi di Terni e Mohamed Ben Boubaker di Foligno. Prima del fischio d’inizio osservato un minuto di silenzio per le vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria.

FORMAZIONI

PORTO D’ASCOLI (4-3-3): Testa, Pasqualini, Sensi, Rossi (90’Evangelisti (03), Napolano (70’Battista), Zoboletti (05), Buonavoglia (01, 82’Verdesi (02), Rovinelli (02), D’Alessandro, Spagna (90’Passalacqua), Pietropaolo (03, 90′ Petrini (01). All. Davide Ciampelli. A disp. Capriotti, Parolisi (04), Di Girolamo (04), Sowe.

MATESE (4-2-3-1): Palombo, Camorani (03), Setola (02, 80’Reda (02), Ricciardi, La Gamba, Nocerino, Carnevale (04, 80’Sciarretta (04), Ricamato, Salatino (Langellotti), Napoletano, De Marco (03, 45’Sorrentino (03). All. Corrado Urbano. A disp. Governali (02), Riccio, Rabini (04), Szyszka (03), Blando (01).

ANGOLI 6-2

AMMONITI Rossi (P) Spagna (P) Nocerino (M) Ricciardi (M)

ESPULSI

MARCATORI

CRONACA

PRIMO TEMPO

1′ Primo squillo del Porto d’Ascoli sull’azione del calcio d’inizio. D’Alessandro calcia a lato dal limite.

3′ Risponde subito il Matese sugli sviluppi di un calcio piazzato, Nocerino mette sul fondo dopo una deviazione. Primo corner ospite.

5′ Gran recupero in extremis di Setola che salva su Spagna che aveva calciato in porta da buona posizione.

13′ Protesta Carnevale per un presunto tocca di mani in area di Sensi ma non c’è nulla.

15′ Bella azione avvolgente del Porto che manda al tiro Pasqualini dal limite, mancino di poco fuori.

17′ Dal versante opposto risponde Napolano, che mira il primo palo ma calcia alto. Testa c’era.

18′ Subito ammonito Rossi, al primo fallo su un giocatore verde oro. Arbitro molto fiscale in questa occasione.

21′ Punizione per il Pda, quasi dalla bandierina del corner. Calcia Napolano a rientrare, direttamente in porta. Alto.

25′ Ancora orange pericolosi. Cross di Napolano per Rossi che stacca di testa ma Palombo blocca.

28′ Giallo anche per Spagna che ha fermato con un fallo tattico la ripartenza ospite.

33′ Prima ammonizione anche per il Matese, dura entrata di Nocerino su D’Alessandro punita col giallo.

36′ Punizione per il Pda, da posizione defilata. Napolano cerca comunque il tiro in porta ma mette alto.

38′ Insiste ancora il Porto. Doppia conclusione di Buonavoglia prima e Pietropaolo poi entrambe murate.

40′ GRANDE OCCASIONE PDA: Buonavoglia calcia a botta sicura de dentro l’area piccola ma La Gamba salva clamorosamente sulla linea.

41′ PALO DI ROVINELLI: Sul corner seguente stacca Rovinelli ma colpisce il palo. Che sfortuna per il Pda che meriterebbe il vantaggio.

43′ ZOBOLETTI SUL FONDO DI NULLA: ci prova il giovane classe ’05 orange, ma la palla non vuole entrare.

45′ NAPOLANO DAL LIMITE: fuori di un soffio. Il Pda ora sta dominando la partita in lungo e in largo.

45’+2′ Colpo di testa di Spagna, blocca ancora Palombo. Fine primo tempo.

SECONDO TEMPO

46′ Pericoloso tiro di Napoletano dal limite, alto.

48′ Fallo di Rovinelli su Sorrentino e punizione dal limite per gli ospiti, posizione invitante.

49′ Calcia forte Langellotti, Testa alza in angolo.

51′ Ricamato calcia col sinistro, troppo strozzato, palla sul fondo.

53′ Ammonito Ricciardi per un calcione su Napolano, 2 gialli per parte.

55′ GOL DEL PORTO D’ASCOLI. Ha segnato Luca Rossi, che dal lato corto dell’area di rigore fa partire un tiro cross che finisce sotto l’incrocio dei pali. Si sblocca il match. 1-0.

58′ Rovesciata di Napoletano, alta di poco. Prova la reazione il Matese.

62′ HA RADDOPPIATO IL PORTO D’ASCOLI: Spagna lanciato da Buonavoglia calcia in porta ma Palombo gliela para. Il numero 28 rimette al centro per Napolano che di testa mette in rete. 2-0 meritatissimo.

65′ Napolano prova la doppietta con un destro dai 30 metri, alto.

70′ Fuori Napolano, al suo posto Battista.

75′ Contropiede pericoloso del Pda, con Spagna che va vicino al 3-0.

80′ Destro al volo di Napoletano, alto.

90′ Cross di Camorani bloccato in presa alta da Testa. 4 di recupero.

90’+4 Non succede più nulla, un Porto d’Ascoli straripante domina il Matese e torna alla vittoria dopo un mese e mezzo.