AURORA TREIA: Cartechini, Gobbi (65′ Di Francesco), Nunzi, Romagnoli, Palazzetti, Mulinari, Marini (46′ Badiali), Panichelli (46′ Marchetti), Voinea, Capponi (65′ Fratini), Andreucci. All. Passarini

A disposizione: Feliziani, Filacaro, Cervigni, Capradossi, Piancatelli.

GROTTAMMARE: Palanca, Ferrari (76′ Franchi), Gibbs, Genovese, Traini (83′ Carboni), Cameli, De Panicis, Morelli, Pelliccetti, Pomili, Massi (62′ Paolucci). All. Mariani

A disposizione: Carfagna, Carrieri, Carminucci, Albertini, Illuminati, Rossi

ARBITRO: Sign. Negusanti di Pesaro

RETI: 16′ Andreucci, 60′ Massi, 64′ Voinea rig

NOTE: Ammoniti Panichelli, Marini, Mister Passarini, Badiali, Cartechini, Genovese; Angoli 2-3; Recupero 1′ pt e 4′ st

CRONACA

TREIA – Girandola di emozioni tra Aurora Treia e Grottammare, con i padroni di casa che alla fine hanno la meglio con il risultato di 2-1.

Le due squadre danno vita a un primo tempo molto combattuto con occasioni da ambo i lati: Voinea è una spina nel fianco costante, dall’altra parte Pomili e De Panicis provano a infastidire la seconda della classe. A sbloccare la gara è un calcio piazzato dell’Aurora Treia, con Andreucci abile a risolvere una mischia nell’area piccola.

Il Grottammare non molla e, nella ripresa, si rende protagonista di un quarto d’ora di fuoco: Traini va vicino al gol su punizione, Pomili sfiora la prodezza al termine di una bella azione personale ma il più pericoloso è Michele De Panicis: l’esterno biancoceleste pennella un ottimo cross su cui svetta Jacopo Massi per il pareggio.

La gioia dell’1-1 dura pochi minuti, perché un’ingenuità in disimpegno porta al calcio di rigore trasformato da Voinea. Il Grottammare non ci sta, si rigetta in attacco ma non riesce a centrare l’impresa: l’Aurora Treia vince e si porta momentaneamente in testa alla classifica.