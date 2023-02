APIRO – Paura e sollievo nel pomeriggio ad Apiro, comune del Maceratese, dove un bambino di 6 anni ha fatto perdere le proprie tracce dopo una caduta in un dirupo innevato. Il bimbo, di Osimo, si è fortunatamente rialzato da solo dopo la scivolata, mettendosi subito alla ricerca di una strada per tornare dalla propria famiglia. Dopo tre ore di ricerche da parte di una task force di soccorritori, la gioia del ritrovamento. L’allarme era scattato alle 14.30 circa: il bimbo si trovava nella Grotta di San Francesco sul monte San Vicino, quando è scivolato in un fosso innevato. Sul posto sono intervenute le squadre del 118, dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino. Alle 17 il piccolo è stato individuato tra la neve, ha risposto ai soccorritori ed è stato recuperato. La zona è stata monitorata dall’eliambulanza: era stato anche chiesto il supporto di un drone fornito di termocamera per accelerare le ricerche. Fortunatamente, la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi.