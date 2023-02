SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non c’è mai tregua per la Sambenedettese Calcio. In giornata odierna l’Associazione Italiana Calciatori ha pubblicato sul proprio sito un comunicato sulla situazione inaccettabile e insostenibile dei calciatori rossoblu. Inoltre si legge dal comunicato che “qualora la situazione si dovesse protrarre ulteriormente, i calciatori della A.S. Sambenedettese non potranno più garantire il regolare proseguimento dell’attività sportiva”.

“L’Associazione Italiana Calciatori e i calciatori tesserati per la A.S. Sambenedettese, lamentano una situazione divenuta ormai inaccettabile ed insostenibile: nonostante le promesse, i tesserati evidenziano, ancora oggi, non solo il mancato versamento di compensi maturati, ma anche l’assenza di ogni chiara informazione in ordine ai progetti sportivi e quindi della sopravvivenza stessa della Società.

L’assenza dei pagamenti sta ponendo i calciatori in una situazione estremamente difficile, essendo venute a mancare le risorse economiche necessarie al proprio mantenimento e allo svolgimento dell’attività sportiva. Nonostante questa paradossale situazione, che si protrae ormai da mesi, i calciatori hanno continuato, anche questa settimana, ad allenarsi nel rispetto della maglia, della tifoseria e della città.

È evidente che l’incertezza che regna sulla Società da inizio campionato è divenuta insostenibile e sta determinando l’impossibilità di svolgere ogni attività in modo dignitoso e consono alla categoria.

Non è possibile per i calciatori accettare ulteriormente tale situazione ed è per tali motivi che i tesserati della Sambenedettese, unitamente all’AIC, hanno invitato il Presidente della società marchigiana a rispettare senza ulteriore indugio gli impegni assunti e a garantire le condizioni lavorative necessarie, comprensive del pagamento delle mensilità dovute.

Qualora la situazione si dovesse protrarre ulteriormente, i calciatori della A.S. Sambenedettese non potranno più garantire il regolare proseguimento dell’attività sportiva”.