SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alla vigilia di Pineto-Samb, mister Manoni fa il consueto punto sulla situazione: «Per noi, adesso, ogni partita è stra-importante. Domani abbiamo una partita tosta, difficile, contro una squadra che in questo campionato sta meritando con consapevolezza, con determinazione la leadership, quindi ci vorrà il doppio delle forze e soprattutto tanta compattezza, e tanto cuore. Sappiamo che loro hanno una rosa forte in tutti i reparti, abbiamo lavorato soprattutto nel concedere meno spazio possibile, soprattutto tra le linee, per cercare poi, una volta conquistata palla, di far male. Ripeto, in questo momento il lavoro non è prettamente per la squadra che andiamo ad affrontare: il lavoro è per ritrovare quella compattezza e quell’unione di intenti che ci potrà sicuramente aiutare a tirarci fuori da questa situazione. Infermeria? Lungodegenti a parte, abbiamo fuori Proia questa settimana per squalifica, e Luzzetti che si è fatto male domenica».