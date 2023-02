SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo essere tornati a muovere la classifica all’Aragona di Vasto, il Porto d’Ascoli vuole invertire contro il Matese il trend casalingo, dato che nelle ultime due partite al Riviera è stato sconfitto di misura da Termoli e Roma City.

Nel recupero di mercoledì contro la Vastese, il tridente Battista, Spagna, Buonavoglia ha fatto intravedere ottime cose, sfiorando il gol in più occasioni. Mister Ciampelli potrebbe tuttavia optare per qualche cambio visto l’impegno ravvicinato di soli tre giorni. Napolano, Verdesi e Parolisi potrebbero contendersi una maglia da titolare.

Contro il Matese, sarà uno scontro in chiave play off. I verdeoro si trovano attualmente al quinto posto con 34 punti, il Porto d’Ascoli invece subito dietro con 32. Può quindi essere una ghiotta occasione per superare una diretta concorrente ed entrare fra le prime 5.

I ragazzi di mister Urbano sono reduci dall’importante vittoria contro il Trastevere per 4-1. A trascinare i lupi ci ha pensato bomber Daniele Napoletano con una splendida tripletta (il primo dei tre è arrivato peraltro al primo minuto di gioco). Carnevale completava invece il poker, rendendo vano il tentativo di Alonzi di riaprire la gara al 74′.

Con questi 4 gol, il Matese diventa il quarto miglior attacco del campionato dietro soltanto a Pineto, Senigallia e Trastevere, mentre Napoletano sale a 7 centri in campionato, gli stessi di Spagna del Porto d’Ascoli.

All’andata tra Matese e Porto d’Ascoli finì 4-1, con i verdeoro che ribaltarono incredibilmente il risultato nei 15 minuti finali, diventando la prima squadra in grado di segnare 4 gol al Porto d’Ascoli di Ciampelli da quando è in Serie D.

Porto d’Ascoli Calcio-Matese sarà diretta dall’arbitro Davide Cerea della sezione di Bergamo, con assistenti Federico Giovanardi di Terni e Mohamed Ben Boubaker di Foligno.