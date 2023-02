SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il viaggio di ritorno verso Porto San Giorgio non sarà dei più piacevoli per la Frog’s Sport Club, uscita sconfitta dal Sabatino D’Angelo sotto i colpi di una Samb superiore agli avversari sotto ogni punto di vista.

Match a senso unico dall’inizio alla fine: il primo tempo, terminato 6-0 per i padroni di casa, è frutto di una costante pressione verso la porta di Concetti, a dispetto del risultato autore di almeno 7-8 di parate decisive. Stesso copione per quanto riguarda la seconda metà di gioco: Samb in totale possesso delle dinamiche di gioco, Frog’s chiusa dietro ad evitare il peggio e ripartire in contropiede.

I 13 gol rossoblù sono così divisi: poker per Mindoli, tre gol a testa per Firmani e Del Grande, un gol per Fusco, Nava e De Carolis. Quest’ultimo, finalmente, riesce a dedicare il gol al telecronista Giuseppe Lisso dopo averlo ignorato per tutta la prima parte del campionato, nonostante le reiterate promesse.

Sorride dunque Michetti, che con questa larga vittoria ottiene altri 3 punti e può godersi un’altra settimana in testa alla classifica: il prossimo impegno per la Samb C5 sarà venerdì 17 febbraio, quando Mindoli e compagni se la vedranno con la Truentin Lama.