CENTOBUCHI – Ufficiale il rinvio della gara tra Monterubbianese e Atletico Centobuchi, troppa la neve presente a Monterubbiano. Di seguito il comunicato ufficiale del club biancazzurro.

“L’A.S.D. Atletico Centobuchi comunica che la gara contro la Monterubbianese, in programma per oggi sabato 11 febbraio alle ore 15 presso lo Stadio “A. Mariotti” di Monterubbiano, è stata rinviata per neve, in comune accordo con la società avversaria, a data da destinarsi”.