SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’associazione I Luoghi della Scrittura ha presentato, nella serata di ieri venerdì 10 febbraio, il calendario degli eventi in programma per l’anno 2023, da poco iniziato. Il sodalizio presieduto da Mimmo Minuto, storico libraio della Città che da decenni si prodiga per ravvivare la scena culturale in Riviera, ha riunito i propri soci presso il ristorante Harena, che ha già avuto modo di ospitare eventi letterari organizzati proprio dalla suddetta associazione.

La presentazione è partita proprio dal programma relativo a San Benedetto, con i tre Premi Editoriali in programma per Luglio. Sarà Letizia Guidi la neo-coordinatrice del “Premio per la giovane promessa letteratura nazionale”, dedicato alla narrativa, per gli scrittori Under 30.

La novità di maggior rilievo di quest’anno è stata introdotta dall’Assessore alla Cultura Lazzari: “Sono molto preoccupata (ride, ndr), perché effettivamente conosco Mimmo da tanto tempo e so perfettamente che è una fucina di idee e di progetti incontenibile. Anche quest’anno, i Luoghi della Scrittura ci riserva un programma di spessore: la novità è un Festival del Memoir, che ci ha proposto il direttore di Rai Radio 1 Andrea Vianello, una proposta molto importante, oltre che il Patto per la Lettura. San Benedetto è diventata “Città che Legge”, abbiamo più di 45 adesioni di varie realtà, con cui stiamo portando avanti alcuni progetti. Tra queste c’è anche l’associazione di Mimmo, ma anche associazioni di tutto il territorio, di grande spessore. La nostra Città purtroppo non risponde sempre con grandissimo entusiasmo, a differenza di realtà più piccole come Alba Adriatica o Monteprandone”.

Presenti all’evento anche Mimma Tranquilli, Vice Presidente dell’Associazione, il segretario Silvio Venieri, Cinzia Carboni e Titti Bugari. Le parole della Vicepresidente Tranquilli: “Mi occupo del rapporto con le scuole: cerchiamo di far sì che anche gli studenti possano essere coinvolti nelle attività. Per i ragazzi scoprire che la scrittura è un’attività che tutti possono svolgere è molto importante. Abbiamo portato vari autori a incontrare gli studenti, grazie anche al lavoro dei Dirigenti Scolastici e degli insegnanti. Abbiamo già iniziato gli incontri: nel primo, gli studenti hanno addirittura chiesto allo scrittore Alessandro Gallo di tornare. Riprendiamo anche l’iniziativa del gruppo per il Salone del Libro di Torino, 19-20-21 maggio. Collaborare con Mimmo è un piacere, e lo faccio da quando eravamo ragazzi”.

Gabriella Castelletti, della Fondazione Bellonci, ha dichiarato: “Quella con la fondazione Strega è una collaborazione consolidata: la tappa di San Benedetto è ormai fissa. Essere inseriti in questo tour è importante anche a livello di comunicazione nazionale. La cinquina finale sarà ospitata il 24 giugno”.

Eliana Narcisi: “Coordino il comitato tecnico dell’associazione: quest’anno abbiamo deciso di formare anche un gruppo di lettura: ci incontriamo ogni primo lunedì del mese, talvolta riusciamo anche a invitare l’autore di cui si sta leggendo il libro”

San Benedetto è parte del Grand Tour della Scuola Holden, insieme ad altre 9 città italiane.

Monteprandone:

XIV Edizione di Piceno d’Autore: “Mafia e Legalità”. L’assessore Roberta Iozzi: “Ogni anno lavoriamo affinché si possano portare temi anche di attualità, coinvolgendo anche i turisti delle zone limitrofe. Proveremo a portare il progetto anche nelle scuole, con autori di spessore. Siamo riusciti anche ad aprire il presidio “Nati per Leggere”, per cui ho lottato anche contro la burocrazia.

Ascoli e Castorano:

Cinzia Carboni, “Favolà”: “Quest’anno compie 10 anni: è anche il 150esimo anno dalla prima pubblicazione de “Le Avventure di Pinocchio”. Favolà prosegue con Cenerentola. Castorano è un piccolissimo comune, che ha però tante persone preparate in Amministrazione, ed è un piacere lavorare con loro. Il festival è dedicato a una grande fiaba della letteratura per ragazzi. Abbiamo iniziato a San Benedetto, ma per vari motivi non è stato possibile continuare”

Alba Adriatica:

Simone Pulcini con “Reflex. Istantanee del pensiero contemporaneo”: “Il nostro festival ha valori importanti anche dal punto di vista turistico. Anche non dovessimo esserci noi in Amministrazione per via delle elezioni, farò di tutto per supportare l’iniziativa anche dall’esterno: c’è bisogno di investire in cultura, anche a livello economico”

Pelasgo 968: “L’associazione, che ha sede a Grottammare, organizza il Concorso Letterario “Franco Loi”, che ha registrato quest’anno quasi mille partecipazioni. Siamo partiti dalla poesia, per ampliare poi alla narrativa, ai racconti. Quando si riesce ad unirsi, a mettersi insieme, trovare il budget è anche più semplice.

“Separare il concetto di cultura da quello di società è superato” – spiega il segretario Silvio Venieri – “la cultura è un argomento sociale. Anche separare impresa e cultura lo è: c’è un nesso diretto. Il turista non può essere solo accontentato con il sole e il mare. Ragionare in termini di cultura vs turismo vs impresa vs sociale è per me difficile da concepire. Quest’idea ci può spingere a fare tante cose: l’Associazione è cresciuta sotto tanti profili, di recente abbiamo inaugurato una sede”.

Stefania Fares, Consigliere del Comune di Grottammare: “Quest’anno non siamo ancora riusciti a organizzare. Grottammare dedica un mese di incontri alle Giornate della Partecipazione. Abbiamo contattato Mimmo per la rassegna, che solitamente si tiene a novembre. Le Giornate della Partecipazione sono continuate anche Post-Covid: nel 2021 abbiamo organizzato incontri online”.

Conclude la padrona di casa Patrizia Ferrara: “Grazie a Mimmo, che diffonde la sua energia e la sua cultura a tutta la città di San Benedetto. Siamo Harena, e siamo parte di questo progetto”.

La serata si è conclusa con una vera e propria festa, organizzata a sorpresa per gli 80 anni di Mimmo Minuto. Il Presidente, commosso, ha brindato con i soci de I Luoghi della Scrittura, che gli hanno dedicato una torta e hanno condiviso ricordi della sua lunga carriera.

Riepilogando,

EVENTI PROGRAMMATI PER L’ANNO 2023

San Benedetto del Tronto

– 42° edizione di “Incontri con l’autore”

– Triade di Premi Editoriali a Luglio 2023

Riconoscimento alla casa editrice

Premio Nazionale all’editor

Premio Giovane Promessa Letteratura Nazionale, coordinato da Letizia Guidi

– Serata-incontro con i finalisti del Premio Strega 24 Giugno 2023

– Partecipazione degli studenti (dalla scuola primaria agli istituti di istruzione superiore) al Premio Strega Giovani e al Premio Strega Ragazzi e Ragazze

– Progetti di lettura con gli studenti del territorio piceno (dalla scuola primaria agli istituti di istruzione superiore) in collaborazione con le case editrici (Bompiani-Piemme-Mondadori-Rizzoli-Fabbri-Salani). Coordinatrice Mimma Tranquilli

– Concorso per l’assegnazione di borse di studio agli studenti degli istituti di istruzione superiore “Toledo”, in collaborazione con Toledo Società Benefit

– Festival letterario Memoir, coordinato dal direttore di Radio Rai 1 Andrea Vianello (Luglio 2023)

– Festival letterario dedicato a Italo Calvino per celebrare il centenario della sua nascita (Autunno 2023)

– Scuola di scrittura “Holden”, 22-23 Aprile 2023

– Gruppo di lettura coordinato da Eliana Narcisi

– Partecipazione all’edizione 2023 del “Salone Internazionale del libro” di Torino e organizzazione di una trasferta-soggiorno per gli iscritti e simpatizzanti

– Serie di incontri tematici con autori in collaborazione con il “Circolo dei Sambenedettesi”

– Partnership con Pelasgo 968, Circolo Tennis Maggioni, Utes, Fondazione Bizzarri, Fabbrica dei Fiori

Monteprandone

14° Edizione di “Piceno d’Autore, Mafia e Legalità”

Ascoli e Castorano

– “Festival Favolà” Coordinato da Cinzia Carboni

Alba Adriatica

– 5° edizione di “Reflex. Istantanee del pensiero contemporaneo”